Het water is terug in de Nieuwe Mark: ‘Dit wordt een van de mooiste plekjes van Breda’

Informatie­avond over herinrich­ting Hof-Noord Bergeijk

BERGEIJK - De herontwikkeling van winkelgebied Hof-Noord is in volle gang. Eind maart jl. is de initiatiefnemer gestart met de bouw van appartementen en een supermarkt. Naar verwachting wordt er begin oktober een start gemaakt met de herinrichting van het openbaar gebied.