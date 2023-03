Het welriekend viooltje geurt in maart

In elk tuincentrum zijn nu bosviooltjes te koop, althans zo noemen ze de kleine viooltjes daar. In bakken gaan ze over de toonbank. Niet alleen blauwe maar ook hele bonte.



Het zijn cultivars. Wilde, inheemse bosviolen zijn blauw. Het gewoon bosviooltje, Viola reichenbachiana, is helemaal blauw, maar we hebben ook het bleeksporig bosviooltje, Viola riviniana. De spoor, een verlengstuk van het onderste kroonblad, is bleekgeel, bijna wit en steekt duidelijk af tegen de blauwvioletkleurige kroon.

Volledig scherm Gewoon bosviooltje. © Gerrit Jansen

Meerkleurige en blauwe viooltjes

Wij kennen twaalf inheemse soorten viooltjes en die wilde soorten worden ondergebracht in twee groepen: de meerkleurige: driekleurig -, akker-, zink- en duinviooltje. De blauwe viooltjes vormen de tweede groep.



Het zal geen verbazing wekken, dat vroeger toen de mens nog volledig op zijn zintuigen was aangewezen, karakteristieke eigenschappen van plant en dier aan de basis van de naamgeving hebben gestaan. Een brandnetel moet je gevoeld hebben.



Een dovenetel heeft, als hij geen bloem draagt, wel iets weg van een brandnetel, maar hij mist iets. Daarom werd hij ‘dove’ netel genoemd. Dat geldt ook voor de blinde bij, een zweefvlieg. Die kan niet wat een honingbij wel kan. De zweefvlieg heeft geen angel. De naam bitterzoet, een plant uit de nachtschadenfamilie, smaakt eerst bitter en dan zoet. Duizendblad heeft heel veel blaadjes.

Volledig scherm Keizersmantels op koninginnenkruid. © Gerrit Jansen

Koekoek, tjiftjaf en tureluur hebben hun naam te danken aan het geluid dat ze voortbrengen.

Logische naamgeving

Door bijzondere eigenschappen van planten en dieren op te merken, wordt de naamgeving logisch. Dat zien we in elke taal ook in de wetenschappelijke taal: Linnaeus deed niet anders!

De namen van de viooltjes spreken ook voor zich. Akkerviooltje, bosviooltje, duinviooltje, moerasviooltje en zinkviooltje duiden op de standplaats. Het zinkviooltje groeit op zinkhoudende grond in de uiterwaarden van de Geul in Zuid-Limburg. Het driekleurig viooltje duidt op de kleur, het maarts viooltje op de bloeitijd.

Volledig scherm Zinkviooltje. © Gerrit Jansen

Tussen het geel van het speenkruid vallen in het voorjaarsbos de eerste paarsblauwe bloemen van de viooltjes op. Maar niet elk blauw viooltje in het bos is een bosviooltje. Door te ruiken kom je erachter of je met het maarts viooltje, Viola odorata, te maken hebt.



Bij ons is de plant niet voor niets bekend onder de naam ‘welriekend viooltje’. De zoetgeurende olie werd vroeger gebruikt voor de productie van parfum. Tegenwoordig gebruikt men meer chemische middelen.

Volledig scherm Speenkruid en maarts viooltje met honingmerk. © Gerrit Jansen

Forse plakkaten

Viola odorata is overblijvend en is het eerste viooltje dat in het voorjaar bloeit. Uit de ondergrondse wortelstok groeien boven de grond uitlopers die forse plakkaten met bladeren vormen, die blijven in de winter groen. De bloemen zijn alleenstaand en staan op een lange steel.



Viooltjes houden er een interessante voortplanting op na. Veel soorten hebben een honingmerk. Het onderste kroonblad is gemarkeerd met fijne lijntjes. Zo’n aanduiding wijst insecten de weg naar de nectar. Je ziet dat bestuivers het honingmerk herkennen. Als het insect van bloem naar bloem vliegt, landt hij steeds precies op de markering van de landingsbaan.



Het maarts viooltje heeft als stamgast de sachembij en de wolzwever, een soort vlieg met een lange tong. Als het weer het niet toelaat dat de bestuivers vliegen, verdorren de bloemen zonder zaad te zetten. Dan is er nog een alternatief voor de voortplanting. Er verschijnen cleistogame bloemen. In deze minimaal ontwikkelde bloemen -veel kleiner en met minder meeldraden- vindt zelfbevruchting plaats die tot rijkelijke zaadzetting leidt.

Parelmoervlinder is vooral in de Achterhoek te zien

De meeste van onze inheemse viooltjes zijn voedselplant voor de rupsen van de verschillende soorten parelmoervlinders. De keizersmantel is terug van weggeweest en dat hebben we onder andere te danken aan het maarts viooltje en de bosviooltjes.



Deze parelmoervlinder werd in 1980 bij ons als uitgestorven beschouwd. Af en toe liet zich nog een zwerver zien, maar tot voortplanting kwam het nergens meer. Dat veranderde vanaf 2005. Vanaf die tijd werd de soort weer met regelmaat, vooral in de duinen gezien. Inmiddels is de schoonheid weer standvlinder. Dat betekent dat er tien jaar op rij voortplanting heeft plaatsgevonden. Vooral in de Achterhoek kan de vlinder gezien worden.

Volledig scherm Kleurvariant keizersmantel, forma valesina: niet oranje, maar bronsgroen. Foto: Gerrit Jansen © Gerrit Jansen

De eitjes worden niet op, maar wel in de buurt van de waardplanten gelegd, omdat de rupsen nuchter de winter ingaan. De rupsjes overwinteren in spleten van boomstammen en zoeken in het voorjaar ogenblikkelijk de uitlopende viooltjes op.



De vlinders komen eind juni uit de pop en vliegen tot begin september. Tuinliefhebbers: koop wat maartse viooltje, niet van die bonte cultivars, maar echte blauwe. Wie weet krijgen we er dan gratis de keizersmantel bij.

Volledig scherm Gewoon bosviooltje. © Gerrit Jansen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.