Het wordt iets warmer in Den Bosch

Roosendaal wil tot uiterste gaan om jongeren met problemen te helpen

ROOSENDAAL - Voor de jeugd (15-25 jaar) met mentale problemen staat in de gemeente Roosendaal een heel peloton aan hulpverleners klaar. En toch is dat niet genoeg. Er is een groep jongeren die tussen wal en schip valt. Om die de helpende hand te bieden wil de gemeente tot het uiterste gaan.