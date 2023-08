Het wordt steeds drukker aan de waterkant: ‘Vissen is hip, we hebben meer leden dan de voetbalclub’

Bakelnaar (21) laconiek in de rechtbank na ongeluk: ‘Ik heb niet zo’n schrik’

DEN BOSCH/HELMOND - Een advocaat had hij niet nodig. Bang dat hij nog een keer een ongeluk veroorzaakt was hij niet, ook al heeft hij soms epileptische aanvallen. ,,Dat zien we dan wel.” Een 21-jarige man uit Bakel zat laconiek in de rechtbank.