Hier betaal je het meest voor een parkeervergunning

Prijskaartje varieert

LocalFocus onderzocht voor alle gemeenten in Nederland of er zones zijn waar bewoners een vergunning nodig hebben om hun eigen auto te parkeren. Ruim vier op de tien gemeenten kent een of meerdere zones waar zo'n vergunning nodig is. Het prijskaartje verschilt sterk per gemeente en ook binnen een gemeente lopen de kosten soms behoorlijk uiteen.

Parkeervergunningen in Brabant

In onderstaande tabel zie je waar in Brabant inwoners het meest moeten betalen voor een parkeervergunning. De bedragen zijn per jaar weergegeven. Of je ook echt per jaar betaalt, wisselt per gemeente. Als de frequentie anders ligt (per maand of kwartaal) is het bedrag omgerekend naar een bedrag per jaar.