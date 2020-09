Hier maakt kluizenaar Ayreon ‘de beste rockopera's ter wereld’

Overzicht De fietsbrug in Eindhoven trok veel bekijks, maar ook deze Brabantse projecten brachten veel mensen op de been

31 augustus De aanleg van de 160 meter lange fietsbrug over de Randweg in Eindhoven trok zaterdagavond veel bekijks. Het gebeurt ook niet elke dag dat zo'n gevaarte in zijn geheel geplaatst wordt natuurlijk. Toch is het niet de eerste keer. Deze bouwoperaties in Brabant - en het neerhalen daarvan - brachten in de afgelopen decennia ook heel wat mensen op de been. Een overzicht.