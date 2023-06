Hier wordt de cliffhanger van GTST opgenomen • Probleem op Korenmarkt • Inez Weski komt vrij

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 1 juni.

STREEP DOOR ERFENIS | Tbs’er Laurent D. beroofde zijn vrouw Hetty op gruwelijke wijze van het leven, maar zou desondanks toch haar erfenis krijgen. Maar het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zet daar nu keihard een streep door: de man heeft geen recht op haar erfenis. De nabestaanden van Hetty zijn opgelucht en dolgelukkig dat de moordenaar niets erft.

HIER WORDT CLIFFHANGER GTST OPGENOMEN | De soap Goede tijden, slechte tijden staat bekend om zijn dramatische cliffhanger, dé seizoensfinale. Miljoenen fans kijken ernaar uit. Dit jaar is het dramatische slot in het grootste geheim gefilmd in de bossen tussen Wageningen en Renkum.

WIELRENNER IN COMA NA ONGELUK | Een jonge wielrenner (14) uit Apeldoorn wordt in coma gehouden nadat hij gisteravond zwaargewond raakte bij een ongeluk met een tractor. ,,Hij fietste samen met een groep andere renners onder begeleiding van zijn vader, die ook trainer is bij onze wielervereniging”, vertelt Nico van Zanten, voorzitter van club De Adelaar. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

PROBLEEM OP KORENMARKT | Een probleem op de Korenmarkt in Arnhem: horecabedrijf Flor Fina gaat daar op 6 juni open, maar lijkt het voorlopig zonder terras te moeten stellen. Burgemeester Ahmed Marcouch is inmiddels ingevlogen om te bemiddelen en een oplossing te vinden.

GEZIN KRIJGT 17.000 EURO | Yannick (28) en Tatiana (33) uit het Belgische Sint-Niklaas vielen steil achterover toen ze deze maand hun energierekening kregen: 17.000 euro extra te betalen. Een som die het jonge gezin, dat in november een tweede kindje verwacht, niet kan ophoesten. ,,We staan voor een raadsel, maar worden met de rug tegen de muur gezet”, klinkt het.

MOURINHO BELAAGT SCHEIDSRECHTER | AS Roma-coach José Mourinho toonde zich na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla een buitengewoon slecht verliezer. De Portugees liet zich na afloop helemaal gaan in de parkeergarage van de Puska Arena in Boedapest, waar hij verhaal ging halen bij scheidsrechter Anthony Taylor.

HERMAN MAAKTE EEN DOODSMAK MET MOUNTAINBIKE | Het aantal mountainbikers dat ernstig letsel oploopt, stijgt hard. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL. Mountainbiker Herman is een van hen en doet zijn verhaal: ,,Dit had veel slechter af kunnen lopen.”

AJAX NIET VERDER MET HEITINGA | Ajax gaat niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer. De 39-jarige coach heeft dat in een onderhoud van de nieuwe directeur Sven Mislintat vanmiddag te horen gekregen.

NEDCAR KONDIGT MASSAONTSLAG AAN | Bij autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born verdwijnen per 1 november 1800 banen. Dat heeft het bedrijf donderdagochtend bekendgemaakt. De fabriek heeft een aflopend contract met BMW, en heeft vanaf begin volgend jaar flink minder werk. Bij het bedrijf werken 3950 mensen.

ZAAK ROND RACISTISCHE AGENTEN | De korpsleiding van de politie Oost-Nederland heeft de straf bepaald voor politiemedewerkers die tijdens een uitstapje racistische uitlatingen deden. De verwachting is dat de kwestie deze maand wordt afgehandeld.

INEZ WESKI KOMT VRIJ | Inez Weski komt vrij. De hechtenis van de Rotterdamse advocate, die anderhalve maand vastzat, wordt opgeheven. Er is geen grond meer om haar langer vast te houden, laat de rechtbank van Rotterdam donderdagmiddag weten.

JOEP WORDT GEKORT MET PENSIOEN | Gepensioneerden die in het buitenland hebben gewerkt, worden vaak gekort op hun AOW. Maar wie nooit betaald werk heeft verricht en in Nederland woont, krijgt de volle mep. Onrechtvaardig, reageerden veel lezers op het verhaal van Joop Beuting over zijn AOW-gat eerder in De Gelderlander. Het ministerie van Sociale Zaken legt uit waarom daarvoor in 1957 is gekozen.

