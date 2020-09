Hitte blijft nog een week hangen, maar records gaan we niet meer breken

Van overlede­nen­ver­zorg­ster tot achtbaan­ont­wer­per: Marleen (32) filmde de meest bijzondere beroepen in Brabant

9:40 Muskietenbestrijder, achtbaanontwerper of overledenenverzorger: het zijn niet de meest alledaagse beroepen. Reden te meer voor Marleen Hoftijzer (32) uit Breda om ze vast te leggen met haar camera. Het resultaat is een vijfdelige serie over de meest bijzondere beroepen van Brabant die nu te zien is op deze website.