Hoe 130 onschuldige fruithandelmedewerkers in een nachtmerrie belandden

FVD Brabant kiest geen kant in tweestrijd partijtop: ‘Belang­rijk­ste is dat racisme hier niet thuishoort’

23 november DEN BOSCH - De Brabantse tak van Forum voor Democratie spreekt zich niet uit over de machtsstrijd in de landelijke partijtop. In tegenstelling tot andere provinciale afdelingen, houdt Willem Rutjens zich op de vlakte als fractieleider in Brabant. ,,Ik vind het te vroeg om er iets van te vinden.”