Hoe brengen Brabanders kerst door? ‘Geen smoesjes nodig om schoonouders buiten deur te houden’

Na 35 jaar nieuw leven voor ‘AB­BA-plaat’ van zangeres­sen Bonnie en José

19:30 BEST - Het begon op wintersport en eindigde in de hitlijsten. De zangeressen José Hoebee - uit Best - en Bonnie St. Claire maakten in 1985 een lp met Nederlandstalige covers van ABBA-liedjes. ,,Het was één groot feest.” Een luxe heruitgave van de plaat verschijnt vrijdag.