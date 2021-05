Hoe de jeukrups naar Brabant kwam (en niet meer weggaat)

Nog even naar de wc voor je coronaprik? Dan moet je in Terneuzen op een dixi: ‘Te smerig voor woorden’

10 mei TERNEUZEN - Huub van der Poel uit Eindhoven moest nog even naar de wc, voordat hij zijn coronavaccin op de priklocatie in Terneuzen kreeg. Hij was aangewezen op een dixi, waar de poep bijna tot aan de toiletbril zat. Zijn handen wassen, kon hij ook vergeten. ,,Het is te smerig voor woorden.”