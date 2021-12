Hoe de vorige (dreigende) lockdown voor waanzin in de Brabantse steden zorgde

Vrijdagavond, even na 22 uur. De telefoon pingt. ‘Nederland stevent af op harde lockdown’, staat er te lezen. Daar gaan we weer, moet er in menig huishouden gedacht zijn. Gevolgd door 1001 gedachten. Over de kerstinkopen die in het water dreigen te vallen, het knipbeurtje dat nog in de agenda stond voor volgende week of dat je de naderende kerstvakantie toch wel had willen gebruiken om eens flink te klussen.