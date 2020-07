Hoe denk jij over corona in de toekomst? Laat het ons weten!

Brabants nieuws van donderdag Nieuwsover­zicht | Eerbetoon aan Arie den Dekker - Rico Verhoeven keert terug in de ring

30 juli Kickboksorganisatie Glory leek enige tijd geleden ten dode opgeschreven, maar kondigt vandaag een reeks nieuwe evenementen aan. Op één daarvan, in december op een nog te bepalen locatie, is het de bedoeling dat Rico Verhoeven zijn wereldtitel verdedigt. Tegen wie is nog even de vraag. En verder werden er donderdag voor het gemeentehuis in Oss 4000 witte rozen neergelegd als eerbetoon aan de eerder overleden Arie den Dekker. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van donderdag.