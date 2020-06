Hoe druk is het in de Brabantse natuur? Checken kan voortaan met deze druktemeter

EINDHOVEN - Wie mede met het oog op de coronamaatregelen rustig de natuur in wil, kan voortaan eerst even nagaan hoe druk het is op pakweg de Strabrechtse Heide, Landgoed De Utrecht of de Deurnsche Peel. Toerisme-organisatie VisitBrabant heeft een ‘druktemeter’ ontwikkeld die inzichtelijk maakt waar mensen veilig kunnen recreëren.

Dat gebeurt via een kaart, waarop alle Brabantse natuurgebieden een kleur toegewezen krijgen. Als het rustig is, kleurt een gebied groen. Bij verwachte drukte, of als het aantal mensen snel toeneemt, springt het sein op oranje. En als het gezien de hoeveelheid mensen écht beter is om ergens anders heen te gaan, dan geldt ook op de druktemeter code rood. ,,We geven mensen dan een advies mee met één of twee andere gebieden in de buurt waar het veel minder druk is”, aldus Fabio Tat van VisitBrabant.

Melding van boswachter

De drukte wordt met name in de gaten gehouden door boswachters, handhavers en andere medewerkers van terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. ,,Als die bijvoorbeeld 's ochtends al zien dat het erg druk wordt op een parkeerplaats, dan passen we de kleurcode erop aan”, vervolgt Tat. Ook bezoekers kunnen via de site een melding doen als het druk is in een gebied.

Vooral op de eerste mooie lentedagen leidde de drukte in natuurgebieden regelmatig tot problemen. Terwijl afstand houden en drukke plekken mijden tijdens het heftige begin van de coronacrisis essentieel was, zochten veel mensen juist hun afleiding in de natuur. Maar is dat probleem ook nu nog actueel? Tat denkt van wel, zeker met de zomervakantie in aantocht. ,,Mensen hebben toch vaak de neiging om naar een gebied te gaan dat ze al kennen.” Het systeem is sinds een week of twee in de lucht; in de weekenden verschoten enkele gebieden van groen naar oranje, zoals de Loonse en Drunense Duinen en het Markdal bij Breda. In Zuidoost-Brabant bleef drukte vooralsnog uit.

Belgen en Duitsers