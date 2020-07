Hoe een bananenboot tot bange dagen in Kerkdriel leidde

KERKDRIEL/HEDEL - De 130 medewerkers van fruithandel De Groot uit Hedel zijn volkomen buiten hun schuld lijdend voorwerp in een geruchtmakende afpersingszaak. Het leidt tot beangstigende taferelen in buurdorp Kerkdriel.

Daar werden deze week twee woningen beschoten, nadat in januari al een handgranaat-op-scherp op de stoep voor een appartementencomplex werd aangetroffen.

Volledig scherm De granaat die lag bij het appartementencomplex aan het Gasthuisplein in Kerkdriel. Het begon allemaal met een lading bananen uit Zuid-Amerika. Dagelijkse kost voor de gerenommeerde fruithandel De Groot Fresh Group uit Hedel, net aan de Gelderse kant van de Maas bij Den Bosch. Het bedrijf is gespecialiseerd in de import van fruit voor de Europese markt. De banaan, niet weg te denken op vele miljoenen fruitschalen, is logischerwijs een van de toppers in het assortiment. Het bedrijfspand van De Groot, pal aan de afrit van snelweg A2, werd een jaar of zes geleden nog ingrijpend vernieuwd. Onder meer middels de bouw van een nieuwe bananenrijperij.



Maar de fruittransporten brengen ook een al jaren toenemend gevaar met zich mee. Daar waar veel bananen groeien, in Colombia en Ecuador, tiert ook de cocaïnehandel welig. Voor drugssmokkel naar Europa is juist een fruittransport het ideale vehikel. De zuidvruchten zijn beperkt houdbaar, en blijven daarom niet te lang in de haven liggen. Dat maakt de kans op inspecties relatief gering. Zo overkomt het medewerkers van De Groot dus meerdere keren dat ze in Hedel ineens een lading coke tussen de bananen vinden. De politie wordt dan zo snel mogelijk ingeschakeld. En in de fruitsector resteert dan vooral een soort van kater: smokkelaars faciliteren, daar zit immers geen enkel goedwillend bedrijf op te wachten.

Afpersing

Nog vervelender wordt het bij De Groot in mei en juni 2019. De eigenaren van het bedrijf ontvangen dan diverse dreigende sms’jes. Drugscriminelen eisen een bedrag van 1,2 miljoen euro; ze houden het bedrijf verantwoordelijk voor het feit dat er een lading van zo'n 400 kilo cocaïne is onderschept. Als De Groot niet over de brug zou komen, dan zou ‘een willekeurige medewerker’ worden geliquideerd. Wanneer het bedrijf de politie zou inschakelen, zou er extreem geweld volgen. De familie De Groot is zeer ontdaan door de berichten, en stapt er toch mee naar de politie. Die zorgt voor beveiliging van het bedrijf en de bazen ervan, en neemt de zaak zeer serieus.

Het leidt er in elk geval toe dat er op basis van telefoongegevens al vrij snel twee verdachten kunnen worden opgepakt, twee mannen van 34 en 32 jaar oud. Maar terwijl de rechtbankpaperassen zich opstapelen voor de strafzaak, gaat bij Justitie iets gigantisch mis. Een lijst met persoonsgegevens en adressen van tientallen medewerkers belandt in het strafdossier, en komt zo ook in handen van de twee verdachten. Precies ja, het duo dat zou dreigen ‘een willekeurige medewerker’ om te leggen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dan dat de medewerkers nooit gevaar hebben gelopen. ‘Het dreigingsniveau is gelukkig nog steeds onveranderd laag.’ Die boodschap kan de zorgen van de medewerkers van het fruitbedrijf evenwel niet wegnemen.

Granaat op de stoep

Voor de meeste inwoners van Hedel en Kerkdriel is de kwestie dan nog vooral een spraakmakende rechtszaak die de tongen losmaakt. Dat verandert echter als er op de vroege ochtend van 13 januari ineens een handgraat voor de deur van een appartementencomplex in Kerkdriel ligt. Het projectiel, daar aangetroffen door een krantenbezorger, blijkt op scherp te staan. Aanvankelijk lijkt het een dreigement aan het adres van burgemeester Henny van Kooten, die toevallig in hetzelfde gebouw woont. Het huisnummer dat in groene verf op de muur boven de granaat is gekalkt, wijst echter anders uit. Op het adres blijkt de zoon van een directeur van de De Groot Fresh Group te wonen.

De schrik slaat dan natuurlijk wel écht toe, zowel bij de medewerkers van het bedrijf als bij inwoners van Kerkdriel. In een van de dreig-sms’jes aan De Groot ging het nota bene al expliciet over een handgranaat. De beveiliging rondom het bedrijf wordt nog eens extra opgeschroefd. En als de rechtbank zich een week later weer over de zaak buigt, blijkt het aantal verdachten te zijn uitgebreid tot vijf. Al zitten alleen de twee mannen die de politie in eerste instantie oppakte op dat moment achter de tralies. Justitie ziet Ali G. - de oudste van de twee, inmiddels 35 geworden - als het brein achter de afpersingspraktijken. Weer een paar weken later komt tijdens een nieuwe zitting naar voren dat Ali G. inderdaad over de lijst met persoonlijke gegevens zou beschikken. Bij doorzoeking van zijn cel is het adres van een dochter van een van de eigenaren aangetroffen. Ook citeert Justitie uit een afgetapt telefoongesprek: ‘ze hebben mij een hele lijst gegeven van de adressen van al zijn familieleden', zou G. daarin hebben gezegd. ‘Die heb ik al verspreid naar buiten.’

Toch komt Ali G. in april op vrije voeten. Hij zit dan al bijna 300 dagen vast, en er is nog geen zicht op inhoudelijke behandeling van de zaak. Wel mag hij geen contact hebben met iedereen die iets met De Groot van doen heeft, en ook niet met zijn mede-verdachten. ,,De eigenaren vinden het zeker niet leuk”, reageert huisadvocaat Taco van der Dussen namens de familie en het bedrijf. Al zijn er ook andere zorgen: de coronacrisis. ,,Dat heeft de impact van het nieuws wel wat afgevlakt.” Begin juni pakt de politie weer een verdachte op: een 20-jarige man die de granaat in Kerkdriel zou hebben neergelegd.

Angst weer volop terug

Zo suddert de zaak op de achtergrond voort, tot begin deze week. Maandag wordt bij een woning in Hedel 's nachts de voordeur in brand gestoken. Een dag later dringt de ernst pas echt door als twee huizen in Kerkdriel worden beschoten. Bij het ene vliegt een kogel door de voordeur, bij het andere door het raam. Gewonden vallen er niet. Over een link met de afpersingszaak rondom De Groot wil de politie niets zeggen. Maar bronnen bevestigen in het Brabants Dagblad bange vermoedens. Op de getroffen adressen wonen (oud-)medewerkers van het bedrijf. De directie laat - zoals gebruikelijk - het woord aan advocaat Van der Dussen. ,,Het bedrijf doet er alles aan om iedereen bij elkaar te houden. De een reageert er anders op dan de ander, maar de directie doet zijn best om de mensen te troosten en aan te horen.”

Hangen de afpersing, de granaat in januari en de incidenten van deze week inderdaad allemaal samen? Het heeft er alle schijn van, maar het kost tijd om dat te bewijzen. Wat resteert in de dorpen is vooral een heel onheilspellend gevoel dat bijna niemand nog echt onder woorden kan of wil brengen. ,,Iedereen kent wel iemand die bij De Groot werkt”, zo klinkt het bij de viskraam. ,,Dat kan de buurman zijn, een vriend of een familielid.”

En Ali G., de hoofdverdachte in de afpersingszaak? Die loopt vooralsnog gewoon vrij rond. Eerst zal de politie het onderzoek naar de incidenten van deze week af moeten ronden, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Pas daarna kan justitie beslissen of de verdachten mogelijk weer in hechtenis zouden moeten worden genomen.