Hoe een boer uit Sint Hubert de ongenadig felle toon zet in het stikstofdebat: ‘Hij is niet van het gesprek’

Nieuwsover­zicht | Agente praat wanhopige man van richel - BZB-gitarist stopt tijdelijk vanwege tinnitus

Bij een casino in Oudenbosch is wéér een gewapende overval gepleegd. Ook eind april was het casino al eens doelwit van overvallers. Een bedrijf dat vliegende auto's maakt in Raamsdonksveer wordt verdacht van miljoenenfraude. De politie nam onder andere telefoons en laptops in beslag tijdens een inval. En het bekendste fietsknooppunt van Eindhoven, de Berenkuil, gaat twee maanden lang dicht voor fietsers. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

15 juli