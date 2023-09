Hoe een buurtschap na 72 jaar eindelijk het Corso won: 'Je hoorde het gonzen in het publiek’

4500 bomen worden gesnoeid in Bergeijk de komende jaren

BERGEIJK - Vebego Groen gaat in opdracht van de gemeente Bergeijk vanaf deze maand van start met het snoeien van in totaal 4500 bomen in Bergeijk. Niet alle bomen kunnen in één keer gesnoeid worden, daarom worden ze één keer in de drie jaar gesnoeid.