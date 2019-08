Hoe een groepsfoto van Lowlands de kanker even op een zijspoor zet

Die foto hoort bij Anja, zoals ook de kanker bij haar is gaan horen. Die heeft zich, zo hoorde ze op Valentijnsdag 2012, genesteld in haar weke delen. Uitgezaaid in de botten van haar linkerschouder, bekken en in het hoofd. Genezen kan niet. ,,Ik ben verheven tot De Niet Meer Zo Lang Levenden.”