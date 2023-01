Hoe een verslaving levens op z’n kop zet: ‘Moedige Moeder’ Anja weet er alles van en helpt nu lotgenoten

Grondleg­ger van Marokkaan­se moskee in Oosterhout verrast door gouden gemeente­speld

OOSTERHOUT - Grondlegger Mohamed El Allaoui (79) van de Marokkaanse moskee in Oosterhout is zaterdagmiddag verblijd met de gouden gemeentespeld. Hij kreeg de erepenning opgespeld door burgemeester Mark Buijs tijdens een bijeenkomst in de moskee aan de Beneluxweg.

17:30