Hoe ga je een tsunami aan patiënten te lijf? Maasziekenhuis Pantein geeft het antwoord

Sejdiu scoort zondag én dinsdag tegen Willem II: ‘Maar het kan nog beter’

Patriot Sejdiu was natuurlijk in zijn nopjes na de uitgespeelde uitwedstrijd tegen Willem II (1-4) dinsdagochtend. ,,Maar het was niet makkelijk, want Willem II kwam met de instelling op het veld om de zaak om te draaien. Dat voel je, dat weet je.”