Hoe gaat het nu met de zwaargewonde zeearend? ‘Er zat nauwelijks leven in’

Nieuwsover­zicht | Pijnlijke fouten bij doodschie­ten Taurossen - Brabantse wint een ton met radiospel

13 april Op de dag van de persconferentie werd gebaald van het feit dat de versoepelingen niet per 21 april worden doorgevoerd. Maar dat wat bekend werd biedt ook hoop, voor scholen en bijvoorbeeld dierenpark De Oliemeulen. Verder was het de dag waarop bekend werd dat Radio 538 binnenkort 10.000 mensen mag verwelkomen op het Chasséveld in Breda. En toevallig bij diezelfde zender won de Brabantse Neeltje vandaag 100.000 euro. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.