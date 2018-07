Hoe houd je je gazon nog een béétje groen? 'Drie uur lang sproeien is gekkenwerk'

Menig tuinbezitter is er maar druk mee, deze gortdroge zomer: het gazonnetje moet in topconditie blijven. Bosschenaar Robbert Lauret, auteur van het boek 'Groen als gras', geeft lezingen aan mensen die zo'n pronkgazon ambiëren. ,,Het is heel bewerkelijk.”

Op zijn tweewieler peddelt hij regelmatig door Den Bosch. Robbert Lauret ziet dan heel wat sproeiers overuurtjes draaien. Letterlijk. ,,Als ik drie uur later langs dezelfde tuinen kom, staan ze vaak nog steeds aan. Dat is gekkenwerk.” Je kunt, meent Lauret, in tijden dat waterbesparing een heet hangijzer is, ook te ver gaan. ,,Ik ben zelf meer voorstander van op de juiste tijd, de juiste hoeveelheid water geven."

Dat laatste is een hele kunst, ontdekte Lauret, die inmiddels bij de provincie Brabant werkt maar eerder een hoveniersbedrijf had om zijn studie te kunnen betalen. Bij zijn toenmalige klanten merkte Lauret dat een biljartlaken met fiere, groene sprieten felbegeerd is. Maar veel tuinbezitters strijden tegen spelbedervers zoals onkruid, paardenbloemen of gele plekken. Lauret besloot zich te verdiepen in de wetenschap die achter een droomgazon schuilgaat. Die kennis noteerde hij in het boek Groen als gras. De Bosschenaar geeft zelfs lezingen, waar hij mensen geestdriftig aantekeningen ziet maken. Dat de staat van het gazon dezer droge dagen een garantie voor gespreksstof lijkt, hoeft Lauret dus allerminst te verbazen.

Over de juiste waterdosering nog even: ,,Op lezingen zeg ik altijd: zet een leeg blikje op het grasveld zodra je de sprinklers aanzet. Op het moment dat er anderhalf tot twee centimeter water in je blikje zit, is het goed. Als je langer sproeit, spoel je de voedingsstoffen weg en het water loopt het trottoir op.” Meestal is twintig minuten tot een half uur voldoende. Hoe vaak er gesproeid moet worden? Lauret aarzelt een beetje. ,,Ik neig naar om de dag. Maar het is geen exacte wetenschap.” Wie wil weten of zijn gras toe is aan water kan de voetstappentest doen. Blijven voetstappen lang zichtbaar dan staat het gras onder stress. ,,Normaal moeten de sprieten snel weer rechtop springen.”

Een andere optie, en die klinkt misschien heel gek, is: gewoon geen water geven. Zeker, dan krijg je een geel gazon. Maar dat komt weer goed (al moet je er zo min mogelijk op lopen). In het najaar, wanneer er weer buien vallen, kun je dan weer aan de slag met bijzaaien en wat dies meer zij. ,,Je weet niet hoe het gras terugkomt”, luidt wel de winstwaarschuwing die Lauret daarbij geeft. ,,Er kan veel onkruid bij zitten. Er zullen in september ook gazons tussen zitten waarmee geen land meer te bezeilen is en mensen zeggen: ‘Er moet een nieuwe mat op’.”

Voor de watergevers die een geel gazon niet verdragen heeft Lauret verder een verrassende mededeling: ,,Het ideale moment om water te geven is de ochtend. Veel mensen sproeien ‘s avonds, maar als het gras in de nacht vochtig blijft, heb je kans op schimmels. In de ochtend heb je dat niet, terwijl de verdamping toch nog gering is.”

En nóg een gouden tip: Maai het gras niet te kort. ,,Zet de grasmaaier een paar standen hoger. Dat geeft een ander maaibeeld, maar je hebt minder last van onkruid en je houdt een gezonder wortelstelsel.” Een grasspriet van een centimeter of 8, 9 is prima. ,,En als je gaat maaien, haal dan nooit meer dan een derde van de spriet af. Dus van 9 naar 6 centimeter.”

De Bossche grasexpert legt overigens uit dat we in Noordwest Europa gras hebben dat nu eenmaal niet supergoed is opgewassen tegen droogte. ,,Ik noem het koelseizoengrassen”, zegt Lauret. ,,Gras dat in het voorjaar en in het najaar het hardste groeit, maar in de zomer minder vaak gemaaid hoeft te worden.” In Amerika ontdekte de deskundige dat er ook andere soorten zijn. ,,Daar heb je golfbanen in de woestijn die nog steeds groen zijn. Dat zijn tropische grassoorten al moet gezegd dat je die nog steeds flink water moet geven.”