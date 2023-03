Hoe ik een scoop over een minister miste

COLUMNHet is verkiezingstijd, dus duiken in de buurt ineens politieke kopstukken op. Minister Mark Harbers komt héél spontaan in Breda praten over de Noordelijke Rondweg. Staatssecretaris Christophe van der Maat moet stómtoevallig nog even in Woensdrecht zijn.