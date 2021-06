Hoe juichen Brabanders Oranje toe tijdens het EK? Laat het ons weten met een foto

LIVE VIA TWITTER Justitie: familie R. ging te werk met een ‘beklemmen­de geweten­loos­heid’

13:10 DEN BOSCH - Martien R. was de onbetwiste leider van een criminele organisatie die ‘met een beklemmende gewetenloosheid’ handel dreef in drugs in wapens. Dat hij ook corrupte contacten had in de bovenwereld, bewijst vooral hoe groot zijn macht was. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdarmorgen in de Bossche rechtbank.