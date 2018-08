Hoe kan iemand verdrinken in de Galderse Meren? Reddingsbrigade wijst kritiek van de hand

De Galderse Meren dinsdagmiddag. Het is snikheet, 37 graden. Vlak na de middag laat de gemeente Breda weten dat de parkeerterreinen vol zijn. De toegangswegen worden tijdelijk afgesloten. Duizenden mensen zoeken verkoeling in het water of liggen te bakken op het strand.

Even na half twee meldt een vrouw bij de reddingsbrigade, vier man sterk, dat er mogelijk iemand in het water in nood verkeert. Eelco van Bijsteren: “Onmiddellijk is een lid van de reddingsbrigade zwemmend naar de aangewezen plek gegaan.”

Daar wordt bevestigd dat een aantal mensen een duikspelletje aan het spelen is waarbij de bodem telkens wordt aangetikt. Er was verder geen aanleiding om aan te nemen dat er meer aan de hand is.”

Het brigadelid gaat weer terug naar de post op het strand.

Nieuwe melding



Even later, om 13.39 uur, wordt melding gemaakt door een bekende van het latere Poolse slachtoffer. Zijn vriend was het water ingegaan en niet meer boven gekomen. Een zwemmer van de reddingsbrigade gaat opnieuw het water in. De vermiste man wordt niet aangetroffen en de reddingspost schaalt op met een tweede lid. Ook wordt de brandweer gealarmeerd, om 13.49 uur. “Snelle inzet van duikers was noodzakelijk, vooral gezien de waterdiepte en het slechte zicht onder water.”

Geen vertraging



De brandweer is snel ter plekke en gebruikt – om geen kostbare tijd te verliezen - de boot van de Reddingsbrigade die al in het water ligt. Dan blijkt dat die boot niet kan worden gestart, ‘waarschijnlijk omdat deze door een teveel aan benzine is verzopen’, zegt Van Bijsteren. Al zwemmend wordt de boot naar de locatie in het water gebracht. Volgens Van Bijsteren heeft het feit dat de motor het niet deed, ‘waarschijnlijk’ geen vertraging opgeleverd. Nog voordat het duikteam van de brandweer op de plek - niet ver van de kant - aanwezig is, zijn zwemmers van de brandweer al aan het zoeken.

Twintig minuten na aankomst van de brandweer wordt de Poolse drenkeling gevonden. Hij wordt in de boot gehesen en direct gereanimeerd. Met spoed wordt hij naar het Amphia Ziekenhuis in Breda gebracht, waar hij in de loop van de middag overlijdt.

Twijfels



Mensen die dinsdag bij de Galderse Meren waren, uitten al snel hun twijfels over de wijze waarop na de eerste melding is geanticipeerd. Een boot die het niet doet en bij de eerste melding van de vrouw zou de Reddingsbrigade laconiek hebben gereageerd. Van Bijsteren wijst die kritiek met klem van de hand. Het tragische ongeval is voor de Reddingsbrigade, zo zegt hij, ‘vooralsnog geen reden' om het protocol bij reddingsoperaties op de Galderse Meren aan te passen. Van Bijsteren: “We hebben gehandeld conform de afspraken en trainingen. Of het bij de eerste melding om het latere slachtoffer ging of toch om spelende badgasten, is niet te achterhalen.”

