Hoe komt deze tunnel eruit te zien? Je kunt nu stemmen op je favoriete ontwerp

MARIAHOUT – Het is dit jaar vijf decennia geleden; het moment waarop Theatergroep Mariahout ontstond. Reden genoeg voor een speciale uitvoering. In september komt het theatergezelschap met ‘Onder het wieten dak’, een uitvoering over wietplantages in de schuren van Brabantse boeren.