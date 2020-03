Hoe lang lag de tonprater van Boxmeer vermoord in zijn woning? ‘Zijn verlichting stond nachtenlang aan’

Video ‘Zonne grote vuurbal’ is meteoor, inslag waarschijn­lijk in Duitsland

14:46 EINDHOVEN - De felle lichtflits die maandagnacht op meerdere plekken in Brabant werd gezien, is een meteoor. Het lichtspoor aan de hemel was rond 00:30 te zien, maar de kans is klein dat de ruimtesteen ook in Nederland is ingeslagen.