Hoe maak je Eftelingmuziek? Componist René Merkelbach over ‘die gouden formule’

De bulldozer staat klaar, maar De Schuur van de familie R. staat er nog

OSS - In heel Brabant is geen schuur te vinden die een beroerdere reputatie heeft dan die op het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss. ‘Het epicentrum van de criminele activiteiten’ van de familie R., zo schreef de rechtbank in Den Bosch vorig jaar. De gemeente wil er een bulldozer op afsturen, maar tussen droom en daad staat vooralsnog de kantonrechter in de weg.

11 februari