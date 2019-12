Hoe nu verder met Brabant?

Teruglezen+video Crisis in Brabant: CDA stapt uit coalitie

13 december DEN BOSCH - Het CDA dat opstapt uit de coalitie in Brabant. Boeren die protesteren voor het provinciehuis in Den Bosch en voor Eindhoven Airport. Een Brabants maatregelenpakket tegen stikstof dat niet genoeg steun krijgt in de Staten. De Brabantse politiek heeft saaiere dagen gekend dan deze vrijdag de dertiende.