Hoe omzeil je die kater met carnaval?

,,Er is helaas geen wondermiddel", helpt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum ons uit de droom. ,,Alcohol is een giftige stof. Het enige wat wel goed is, is drinken. Liefst water, koffie of thee.” Cola? ,,Nee", zegt De Vries beslist. ,,Wij adviseren geen frisdrank of andere dranken met suiker of andere toegevoegde dingen. Water is echt het beste.”