Hoe Peter Gillis al jarenlang een middelvinger opsteekt naar de overheid: ‘Hij heeft pervers verdienmodel’

Nieuwsover­zicht | Slot op stroomnet slaat in als een bom - Bijna 900 kilo coke in container

Er ontstond donderdagmiddag chaos op Eindhoven Airport nadat bij de beveiligingscheck een voorwerp werd aangetroffen dat op een vuurwapen leek. Hoewel het gevaar na verloop van tijd was geweken, vielen meerdere vluchten uit. Verder zijn werkgevers verbijsterd over de gedeeltelijke sluiting van het stroomnet in Brabant, blijkt de lucht in onze provincie erg ongezond te zijn en werd in Roosendaal 889 kilo coke gevonden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

9 juni