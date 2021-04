Hoe stikstofhandel de BV Brabant opnieuw in gevaar brengt: ‘Er is iets gruwelijk mis’

Voetganger (83) zwaarge­wond door aanrijding met motorscoo­ter: roekeloze bestuurder was op de vlucht voor politie

23 april KATWIJK - De voetganger die woensdagmiddag is aangereden door een motorscooter in Katwijk (Noord-Brabant) is een 83-jarige man. Het slachtoffer raakte zwaargewond door het ongeluk, dat veroorzaakt werd door een bestuurder die eerder op de vlucht was geslagen voor de politie.