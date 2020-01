Hoe veilig is natuur met grazers?

Rust regeert maandagmiddag op de kruising van Karlingerweg en Vijverweg in natuurgebied de Maashorst in Uden. Slechts bandensporen in de modder herinneren aan de drukte van een dag eerder, toen een 63-jarige man door een grote stier op de horens was genomen. ,,Als die man gewoon afstand had gehouden, was dat nooit gebeurd'', roept een natuurfotograaf tweehonderd meter van de onheilsplek. Zo mengt hij zich in een discussie onder Maashorstbezoekers: ,,Je moet gewoon vijftig meter van die dieren wegblijven, dan is er niks aan de hand'', vindt hij. ,,Vijftig meter afstand houden was helemaal niet mogelijk. Die koeien liepen links en rechts van het zandpad", schetst Daisy Petrona uit Uden het decor waarin het zondagmiddag rond vier uur misging. Een paar minuten voor het incident wandelde zij dwars door de kudde. Ze stopte iets verderop nog om een foto te maken van een volwassen tauros, een 'oerrund', met een jong kalfje. ,,Er liepen minstens twee kleine kalfjes bij de kudde. Dan weet je dat de volwassen dieren gaan beschermen en dat je als wandelaar extra voorzichtig moet zijn.''