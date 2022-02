Hoe verras jij jouw Valentijn? Laat het ons weten!

Video Wim en Jeannet Wüst ‘zaten tegen het plafond’ tijdens gouden race van dochter Ireen

GOIRLE - De ontlading hangt nog in de huiskamer van Wim en Jeannet Wüst in Goirle. De twee zijn amper bekomen van de rit waarmee hun dochter Ireen een paar uur eerder geschiedenis schreef op het ijs in Peking. ,,We zaten tegen het plafond hoor”, zegt vader Wim. ,,De manier waarop was zó fantastisch!”

7 februari