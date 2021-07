Hoe voorkom je dat mensen samenklitten op de grootste kermis van de Benelux?

In normale tijden kun je er over de koppen lopen, voor veel mensen is dat misschien ook wel de charme. Met 1,5 miljoen bezoekers is de kermis van Tilburg een van de grootste evenementen van Nederland en die aantrekkingskracht heeft het vermoedelijk ook nu. Afgelopen vrijdag is immers heel wat vertier verboden en dan is Tilburg nu misschien wel the place to be. Bovendien is het met voorspellingen van 23 tot 27 graden alle tien dagen ‘perfect kermisweer’.