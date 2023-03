Hoeven irriteert Groen Wit tot aan de laatste minuut, maar slikt toch nog gelijkmaker

Bossche moslims willen eigen begraaf­plaats: ‘Het doet pijn dat mijn vader in Nuenen ligt’

DEN BOSCH - Een grote islamitische begraafplaats in de gemeente, dat is de wens van de moslimgemeenschap in Den Bosch. Het college van B en W steunt dit plan. ,,Het doet pijn dat we mijn vader in Nuenen moesten begraven”, zegt Mourad Hajjouji.