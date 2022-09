Hoge vaste lasten? Dit zijn verzekeringen en abonnementen waarvoor je waarschijnlijk te veel betaalt

met video/update Meester­brein ‘Lange Ali’ bijna 20 jaar de cel in voor terreurcam­pag­ne tegen fruithan­del De Groot: ‘Eindelijk rust’

ARNHEM/HEDEL - Ali G. (37), de hoofdverdachte in de terreurcampagne tegen de Hedelse fruithandel De Groot, gaat voor 19 jaar en 10 maanden de cel in. De rechtbank in Arnhem is ervan overtuigd dat hij eerst de directeuren van het bedrijf afperste en later zestien aanslagen plande.

