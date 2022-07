Hoger beroep komt man uit Sint Hubert duur te staan: van voorwaardelijke straf tot brommen in de cel

met video 1 minuut stilte bij nieuw slavernij­mo­nu­ment in Tilburg: ‘Stilstaan bij de ketens die we nog altijd dragen’

TILBURG - Keti Koti. Het betekent in het Surinaams letterlijk ‘ketenen gebroken’. ,,Maar in m’n hoofd draag ik ze nog steeds.” En dat is precies waarom deze dag zo belangrijk is voor Eardly van der Geld, en met hem zoveel anderen.

1 juli