Hogere benzineprijs een drempel? We tanken meer en rijden verder

De verkoop van autogas (lpg) daalde in 2017 met ruim 12,6 procent naar 276 miljoen liter, waarmee het jaartotaal van LPG in 2017 voor het eerst onder de 300 miljoen liter zal eindigen, zo blijkt uit cijfers van CBS-data.



In 1975 werd voor het laatst minder dan 300 miljoen liter autogas afgezet, terwijl de verkoop in 1990 met 1,7 miljard liter een hoogtepunt bereikte.



Hoewel LPG wordt gezien als een 'schone' brandstof, rusten nog maar weinig autofabrikanten hun voertuigen uit met een gasinstallatie. De meeste producenten zetten volledig in op elektrificatie om de CO2-doelstellingen te bereiken.