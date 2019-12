Holocaust-vergelijking kost boerenprotest sympathie: ‘Rij die trekker van je eens naar Auschwitz’

In rap tempo op weg naar 6.000 woningen in Brande­voort

11:00 HELMOND - Nog maar tien jaar, dan is Brandevoort af. Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk neemt verreweg het grootste deel van de plannen in de Helmondse wijk voor zijn rekening. Hoe een kleine speler in de vastgoedwereld een grote werd.