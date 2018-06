Homostel met kinderwens: aan eitjes geen gebrek, aan draagmoeders wel

Draagmoederschap in de wet



Volgens de Rijksoverheid is in Nederland draagmoederschap onder omstandigheden mogelijk. Wensouders kunnen een draagmoeder binnen de eigen kring zoeken. Voor kosten die er zijn voor de draagmoeder kan een vergoeding worden gegeven. Niet-commercieel draagmoederschap is toegestaan in Nederland. Commercieel draagmoederschap bevorderen is echter verboden, dat staat in de wet. Hiermee wordt voorkomen dat draagmoederschap gebruikt wordt om er financieel beter van te worden. Wat dus niet mag:



- Websites die reclame maken om vraag en aanbod rond draagmoederschap te stimuleren.



- Wensouders die bijvoorbeeld via sociale media openbaar maken dat ze een draagmoeder zoeken. Of andersom: een draagmoeder die op zoek is naar wensouders.



Straffen zijn fors. Volgens artikel 151b en 151c uit het wetboek kan er maximaal één jaar celstraf of een geldboete staan op het commercieel aanbieden of op zoek gaan naar een draagmoeder.



De overdracht van het ouderschap van de draagouders naar de wensouders is ingewikkeld. De uitkomst van de verschillende procedures die gevolgd moeten worden is onzeker. Voor de uiteindelijke overdracht van het ouderschap naar beide wensouders is adoptie door in ieder geval een van beide wensouders noodzakelijk. Daarvoor moet eerst het ouderlijk gezag van de draagouder(s) zijn beëindigd middels een beschikking van de Rechtbank. (fiom.nl)



Er is een verschil tussen laagtechnologisch en hoogtechnologisch draagmoederschap. Hoewel laagtechnologisch draagmoederschap zonder hulp en buiten het zicht van instanties geregeld kan worden, is het verplicht hier melding van te maken. Als deze vorm van draagmoederschap niet officieel wordt gemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming, is er sprake van illegale opneming. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt een IVF-behandeling uitgevoerd waarbij het embryo wordt teruggeplaatst in de draagmoeder. Vanaf 1997 is ideëel (niet-commercieel) hoogtechnologisch draagmoederschap in Nederland toegestaan. In de periode 1997-2004 is door ruim vijfhonderd stellen informatie aangevraagd over hoogtechnologisch draagmoederschap. Van hen zijn 202 paren gescreend en kregen 35 paren een IVF-behandeling die leidde tot de geboorte van zestien kinderen bij dertien vrouwen.



Het VUmc (enige medische centrum waar hoogtechnologisch draagmoederschap wordt uitgevoerd) krijgt gemiddeld twintig verzoeken per jaar om in aanmerking te komen voor een draagmoederschapstraject en per jaar worden er ongeveer tien paren in behandeling genomen.