Honderden auto’s in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk: ‘Heb speciaal de wekker gezet’

WAALWIJK - Al vanaf dinsdagochtend vroeg staan honderden auto’s in de rij aan de Havenweg in Waalwijk om te tanken bij een Tinq-pomp. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur betaal je hier niet de hoofdprijs voor een liter benzine, maar het bedrag van twintig jaar geleden: 1,17 euro.

De grote drukte was te verwachten nadat maandag honderden mensen afkwamen op dezelfde actie bij een Tinq-pomp in Veenendaal. De politie en handhaving waren hierop voorbereid en stonden dinsdag al vroeg bij het tankstation in Waalwijk.

Voordringen

Ondanks dat het tanken soepel verloopt, moest de politie soms toch ingrijpen. Enkele auto’s probeerden voor te dringen waardoor mensen in rij boos reageerden. De manager van het tankstation haalde al een auto uit de rij en ook de politie greep een paar keer in.

Johan Willemsen uit Den Bosch stond als tweede in de lange rij. „Ik heb hier speciaal mijn wekker voor gezet en sta hier al vanaf 06.30 uur. Mijn dochter wees mij gister op deze actie en in eerste instantie geloofde ik het niet. Toen ik ging kijken op internet zag ik dat het waar was. En nu sta ik bijna helemaal vooraan, als tweede in de lange rij.”

Slapen in de rij

Een andere automobilist kwam uit zijn nachtdienst en besloot dinsdagochtend vroeg aan te sluiten in de rij. Hier viel hij nog even in slaap in de auto. Wel had hij de wekker voor de zekerheid gezet om op tijd te kunnen tanken.

Quote Ik vraag mij af of ik wel aan de beurt kom Anja van Beek

Anja van Beek uit Drunen sloot iets later aan in de rij. „Om 09.00 uur kwam ik aanrijden en toen zag ik al een hele lange rij auto’s voor mij staan. Volgens mij staan er honderden auto’s. Ik vraag mij af of ik wel aan de beurt kom, sommige auto’s keren al om.” De auto’s die niet aan de beurt komen ontvangen van het tankstation een tegoedbon van 5 euro.

De file stond niet alleen op de Havenweg, maar liep ook door op de Midden-Brabantweg. Om chaos te voorkomen sloot het tankstation de pompen dinsdagochtend en opende het tankstation de pompen pas om 10.00 uur.

De adviesprijs voor benzine is nog nooit zo hoog geweest: 2,41 euro. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door het economisch herstel na de coronacrisis.

De lange rij stond aan de Havenweg in Waalwijk en liep door op de Midden-Brabantweg.



