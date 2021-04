Honderden Brabanders lappen coronaregels aan hun laars, veel boetes uitgedeeld bij coronafeestjes

Nieuwsover­zicht | Tilburgse naar Drenthe gestuurd voor coronavac­ci­na­tie - Henk Krol begint bed and breakfast in bossen

21 april De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er hebben zich te weinig belangstellenden aangemeld. De Tilburgse Lia Franken is welkom in Hoogeveen voor haar coronavaccinaties, dat is ruim 200 kilometer verderop. En dat terwijl ze eerder een afspraakbevestiging in Waalwijk had gekregen. Henk Krol stapt over van de politiek naar de horeca. Hij begint een bed and breakfast in de bossen bij Best. De Veldhovense chipmachinefabrikant ASML profiteert van de verhoogde vraag naar chips, als gevolg van de versnelde digitalisering van de wereld. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.