Honderden sieraden afkomstig van kluisjeskraak Oudenbosch herkend door gedupeerden

OUDENBOSCH - Ruim veertig huurders van gekraakte kluisjes bij de Rabobank in Oudenbosch hebben afgelopen week honderden sieraden herkend die de daders hebben achtergelaten. Het gaat om items die ze hebben geïdentificeerd in acht fotoboeken met in totaal 5.000 voorwerpen uit de kluisruimte, meest sieraden.

Dat zegt directievoorzitter Johan Staes van de Rabobank West-Brabant-Noord. Volgens hem blijken veel klanten te beschikken over foto's, filmpjes en andere bewijzen waarmee ze aannemelijk kunnen maken wat er in hun kluisje lag. ,,Bijvoorbeeld een professionele reportage van een juwelier, maar ook recente vakantiefoto's of een oud plaatje waarop moeder met een broche staat.''

Claims

Inmiddels hebben inmiddels 170 klanten - meer dan de helft van het totaalaantal gedupeerden - het registratieformulier ingestuurd met de inhoud van hun kluisje.

,,Eén echtpaar had op het registratieformulier 46 items opgegeven. Daarvan wisten ze er bijna veertig aan te wijzen in de fotoboeken. Dat is een fijn resultaat'', vindt Staes.

Fotoboeken

Rabobank draagt de sieraden niet meteen over. ,,Dat kan nog maanden duren. Klanten kunnen ze meteen claimen. Maar we overhandigen ze pas als alle betrokken klanten de fotoboeken hebben bekeken. Er kunnen dubbele claims komen.''

Quote Er zijn kluisjes geopend waarin huurders vreemde spullen aantroffen: dit is niet van mij en dit ook niet, zeiden ze in alle eerlijkheid.''

Afgelopen week hebben ook ruim veertig gedupeerden hun opengebroken safes in de bank bekeken. Die gesprekken verliepen volgens de directeur meestal 'eerlijk en openhartig': ,,Klanten handelen naar eer en geweten. Er zijn kluisjes geopend waarin huurders vreemde spullen aantroffen: dit is niet van mij en dit ook niet, zeiden ze in alle eerlijkheid.''

Emoties

De gesprekken met de bankmedewerkers duren vaak twee tot drie uur. Staes: ,,Mensen vertellen vaak een heel levensverhaal dat verbonden is met de spullen uit hun kluis. Een simpel item van een overleden moeder roept dan meer emoties op dan een duur erfstuk.''

Volledig scherm Johan Staes © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

De eerste week van klantgesprekken heeft volgens Staes nog geen inzicht gegeven in de exacte omvang van de buit. Duidelijk is wel dat de daders vooral op cash geld uit waren en andere anonieme kostbaarheden die niet makkelijk zijn te herleiden. Veel van de achtergelaten sieraden zoals ringen, kettingen en horloges lagen op de grond. De meeste (waarde)papieren zaten nog in de opengebroken safes.

Drukte

De megakraak in het Oudenbossche filiaal heeft drukte veroorzaakt bij andere banken die ook kluisjes aan particulieren verhuren. Een bron: ,,Allemaal mensen die voor de zekerheid hun sieraden en andere spullen zijn gaan fotograferen.''

Kritiek

Deze krant heeft de afgelopen week weer mails en telefoontjes gekregen van gedupeerden die forse kritiek hebben op Rabobank. Het gaat vaak om huurders die geen foto's of ander bewijs zeggen te hebben van de inhoud van hun kluisje. Zij stellen de bank verantwoordelijk voor hun verlies omdat de bewaking naar hun mening heeft gefaald.