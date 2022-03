Honderden vogelliefhebbers wachten in spanning op romantische hereniging visarenden op het webcam-nest

Hij zit nu nog eenzaam en alleen op het nest, maar waarschijnlijk niet lang meer. De visarend in de Biesbosch, van wie we dankzij de webcam op zijn nest elke actie kunnen volgen, wacht in spanning op zijn vrouwtje. Honderden vogelliefhebbers wachten mee.

Vrijdag kwam de visarend aan op zijn nest in de Biesbosch. Boswachter Harm Blom spotte via de webcam direct al enige verwarring bij het beest. Zijn enorme nest is door de stormen van afgelopen maand een stuk kleiner geworden. De visarend moet dus flink aan de bak om het nest te herstellen, voor zijn vrouwtje aankomt.

Dat is doorgaans na een dag of vijf, al blijft het altijd afwachten. Visarenden leggen grote afstanden af om te overwinteren en te broeden en dat is altijd gevaarlijk. De afgelopen zeven jaar was dit mannetje echter te vinden op het nest. Kenners vermoeden dat hij in de Biesbosch steeds met hetzelfde vrouwtje paarde, maar omdat zij niet geringd is, kan dat niet met honderd procent zekerheid worden gezegd. Vanaf het nest werden afgelopen jaren veertien jongen grootgebracht. Ook zij zijn niet geringd.

Spectaculaire beelden

Vorig jaar leverde de hereniging van man en vrouw visarend spectaculaire beelden op. ,,Hij ging meteen de bink uithangen’’, zei boswachter Blom. ,,Er werd meteen gepaard. En nog een keer.’’ Zeker niet vanzelfsprekend bij visarenden, weet hij. In afwachting van opnieuw bijzondere beelden, keken afgelopen dagen honderden mensen tegelijk naar de beelden van de webcam, die online uitgezonden worden via Beleef de Lente van de Vogelbescherming.

Eén van hen is de boswachter zelf, die trouw fan is en de beelden van de webcam standaard op groot beeld in zijn kantoor laat afspelen. Onlangs spotte hij de man vlakbij het kantoor, met een enorme vis tussen de poten. ,,Met een bruidsschat op zijn vrouw aan het wachten’’, grapte hij op Instagram.

Volledig scherm Boswachter Harm Blom houdt in zijn kantoor het webcam-nest in de gaten. © Pix4Profs / Johan Wouters

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.