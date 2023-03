Honderdste film van de Boxtelse filmprofessoren Jos en Wim: ‘We wijken uit naar groter podium’

Vintage leeft volop in Tilburg: Tweede­hands het Festival neemt de stad over

TILBURG - Een kijkje achter de schermen bij Kringloop Tilburg, sneakers leren schoonmaken, vintage kleding shoppen én tweedehands bruidsjurken voor een prikkie inslaan: Tilburg staat in het weekend van 24 tot en met 26 maart in het teken van vintage. Tweedehands het Festival neemt namelijk de stad over.