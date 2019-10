Hoofdagent Büyükördek nam - tot vorige week - negatieve reacties voor lief: 'Mijn ultieme doel is om benaderbaar te zijn'

'Ik ben op Twitter gegaan om mensen te verbinden en te laten zien wat mijn mooie baan bij de politie inhoudt. Niet om op basis van mijn naam of afkomst beledigd te worden. Ik maak ook geen onderscheid bij 112 meldingen, reanimaties en bij uw kinderen.'

Deze tweet plaatste de West- Brabantse politieagent Caner Büyükördek vorige week zondag, na vervelende reacties op een van zijn berichtjes. Hij kreeg massale steun. Büyükördek, hoofdagent in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk, twittert regelmatig over zijn werk. Niet alle reacties zijn even positief.

Welke belediging online doet u het meest pijn?

,,Dat ik op basis van mijn afkomst beledigd word. Reacties als: 'De politieagent met een Turkse naam vertrouw ik niet', of: 'de meneer met de moeilijke achternaam' en 'de man met de baard en het moslimuiterlijk'. Ik heb inderdaad een Turks uiterlijk en ik heb een lastig uit te spreken achternaam. Maar mensen kijken vaak niet verder dan dat."

Vorige week reageerde u heel direct op een van die beledigingen. Waarom?

,,Ik krijg op elke tweet wel een of twee minder leuke reacties. Maar nu werd het echt te gek. Het was zeer kwetsend. Normaal negeer ik het, maar nu wilde ik reageren. Mijn doel was er de aandacht op te vestigen dat dit niet kan. Dan reageer ik door mij kwetsbaar op te stellen. Best wel eng, want ik weet niet wat de gevolgen zijn.''

,,Het sloeg eigenlijk direct om in iets positiefs. Ik heb heel veel mooie reacties gekregen. Heel veel steun van collega's ook."

Uw reactie heeft voor veel media- aandacht gezorgd. Hoe heeft u dat ervaren?

,,Overweldigend. Ik ben dat natuurlijk niet gewend. Ik ben op Twitter gegaan om mijn netwerk te vergoten en om te verbinden. Maar ik had nooit gedacht dat deze tweet landelijk nieuws zou worden. Opeens heel veel in de media zijn, is best spannend. Ik ben op de landelijke radio en televisie geweest en in diverse kranten. RTL Nieuws vond ik het mooiste. Opeens belde de presentator, want hij wist niet hoe hij mijn achternaam moest uitspreken."

Voor wie dat nog niet weet: die uitspraak is buu-juu-kor-dek.

Heeft u ooit overwogen om uw achternaam te veranderen?

,,Nee, ik heb het nooit overwogen, maar het zou wel een hoop ellende schelen. Ik heb een vrouw met een oer-Bergse achternaam. Ik heb met haar twee prachtige kinderen en die hebben mijn achternaam. Dat is voor mij vaak een struikelblok geweest. Zij zijn ook het eerste waar ik aan denk als ik op mijn achternaam word gepakt. De kinderen zijn nu de dupe van al die negatievelingen omdat ze mijn achternaam hebben. Gelukkig is dat een minderheid, maar toch. Dat raakt me echt enorm."

Hoe reageerden collega's op uw tweet?

,,Ik vind het heel leuk om te horen dat heel veel collega's mij steunen en dat ik ze trots maak. Op ons interne platform hadden mijn tweet en de nasleep 9000 views. Dat zijn behoorlijk wat collega's van de Landelijke Politie die mij steunen. Ik maak duidelijk wel wat los.''

,,Mijn project, waarbij ik lokale instellingen, bedrijven en maatschappelijke groepen probeer te verbinden slaat aan. De betrokkenheid van collega's doet mij goed."

Ooit overwogen om van Twitter af te gaan?

,,Nee, absoluut niet. Begin dit jaar had ik een tweet gepost met de burgemeester van Roosendaal. We gingen toen naar een moskee om te kijken of het goed ging. Even peilen of er spanningen zijn. Ik was daar best trots op, om daar als wijkagent bij te zijn. Naar aanleiding daarvan had ik een tweetje gemaakt. Op dat tweetje kwamen alleen maar negatieve reacties. Dat was zo jammer. Ik vond het een mooie boodschap. Een goed voorbeeld van verbinden. Na die reacties had ik wel zoiets van: ik stop met Twitter. Het is misschien wel naïef, maar ik had niet gedacht dat mijn afkomst zo belangrijk is ineens. Nu weet ik wel beter."

,,Ik twitter niet vanwege de reacties, ik twitter om de boodschap die ik wil uitdragen. De negatieve reacties neem ik dan maar voor lief.''

Ziet u zichzelf als moslim?

,,Ik praktiseer niet de islam. Ik draag een baard omdat ik dat mooi vind en niet uit geloofsovertuiging. Ik ben van huis uit wel met de islam opgevoed. En ik kom tegenwoordig vanuit mijn rol als hoofdagent en verbinder in de moskee. Ik krijg de islam mee vanuit mijn cultuur en ik sta sowieso overal voor open. Zo zie ik mijzelf. Ik geef trainingen aan collega's over de verschillende geloven.''

,,Mijn ultieme doel is om benaderbaar te zijn. Dat komt recht uit mijn hart. Ik ben geen psycholoog of maatschappelijk werker, maar ik hoop door het op mijn manier te doen wel een kentering teweeg te brengen."