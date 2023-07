Hoofdverdachte (32) van schietpartij in Roosendaal opgepakt in Spanje

Update + video Vrachtwa­gen rijdt meters vangrail uit de grond op A2 bij Vught, urenlang geen verkeer naar Tilburg en Eindhoven

VUGHT/TILBURG/EINDHOVEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft in de nacht van maandag op dinsdag enkele tientallen meters aan vangrail uit de grond gereden op de A2 bij Vught. Op het knooppunt waar de weg splitst met de N65 raakte de vrachtwagen van de rijbaan en kwam dwars op de snelweg tot stilstand. Naar Tilburg of Eindhoven rijden over de verbindingsweg was in de vroege ochtend niet mogelijk.