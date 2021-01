Hoofdverdachte afpersingszaak De Groot nu ook vast voor aanslagen

In toekomst kijken met medium Mieke: Wat kunnen we verwachten in 2021?

1 januari Wat kunnen we verwachten van het nieuwe jaar: 2021. 2020 is niet het jaar waar we allemaal op hadden gehoopt. Gaat het nieuwe jaar beter worden of is de toekomst gitzwart. Paragnost en medium Mieke Verschuren uit Breda gaat het ons vertellen.