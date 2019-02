Hoogbejaarde vrouw uit Zundert belt 112 terwijl inbreker naast haar bed staat

Drie Brabantse gemeenten halen gewenste vaccinatie­graad niet, hoe scoort jouw gemeente?

14 februari Drie Brabantse gemeenten hebben een lagere vaccinatiegraad dan de gewenste 90 procent. Dat zijn Werkendam, Aalburg en Woensdrecht. Dit blijkt uit cijfers van de GGD Brabant over 2018. De eerste twee gemeenten vallen in de zogeheten ‘Bible-Belt’, waarin mensen om religieuze redenen afzien van vaccinatie. De lage vaccinatiegraad in Woensdrecht is volgens de GGD West-Brabant te wijten aan het feit dat een aantal kinderen in België naar school gaat en daar wordt ingeënt.